Anche a Natale i volontari della Misericordia portano il pranzo a chi è in difficoltà

SESTO FIORENTINO – Una visita speciale quella di stamani 25 dicembre da parte del sindaco Lorenzo Falchi e del vicesindaco Damiano Sforzi che si sono recati nella sede della Misericordia di Sesto Fiorentino per ricordare l’impegno di molti volontari sempre pronti a occuparsi di chi ha più bisogno. Lontane dalle case calde e odoranti di pranzi natalizi con tavole imbandite (anche se per poche persone come prevede la normativa anticontagio), alberi di Natale e pacchi dono, foto sui social, poesie e teneri auguri, i volontari hanno continuato a portare un poco di calore a chi in questo periodo si trova in difficoltà.

“Niente di meglio che passare un po’ di tempo la mattina di Natale con i volontari della Misericordia di Sesto – scrive il vicesindaco Sforzi – che distribuiscono il pranzo a chi non può permetterselo”. “Un rapido saluto stamattina alla Misericordia di Sesto Fiorentino, – scrive il sindaco Falchi – anche oggi impegnata con tanti volontari a garantire servizi importanti e belli, come la consegna dei pasti alle persone in difficoltà. Grazie a loro e a tutti i volontari delle tante associazioni della nostra città dal cuore grande”. E. A.