Anche a Sesto arrivano le “scatole di Natale” per scaldare chi ha più bisogno

SESTO FIORENTINO – Sarà un Natale diverso e questo lo sappiamo, ma non sarà meno solidale, anzi in questo periodo di moltiplicano gli slanci di generosità. A scaldare il cuore, o meglio a scaldare il Natale (questo il titolo dell’iniziativa), arriva a Sesto Fiorentino il progetto Riscalda il Natale con le scatole di Natale da regalare a chi ha più bisogno e non si aspetta il dono. L’idea è partita da Milano: in una scatola vengono confezionati alcuni oggetti con funzioni precise e corredate da un biglietto e una volta chiuse consegnate a chi ha più bisogno.

Un gruppo di sestesi ha portato l’ideain città e preparato le scatole, messo a disposizione uno spazio dove immagazzinarle e organizzato la consegna a Firenze nelle strutture di accoglienza.

“I doni partiranno venerdì – spiega Ilaria che raccoglie le scatole in questi giorni nel suo salone di parrucchiera in via Potente – ne sono state preparate 107. Nelle scatole devono essere inserite quattro cose: qualcosa di caldo, qualcosa di dolce, un passatempo e un biglietto”. Una volta pronti i doni di Natale, i volontari de La Racchetta li porteranno a Firenze in una agenzia di viaggi da dove verranno smistati e consegnati alle persone in difficoltà.

La raccolta si chiuse oggi, mai se qualcuno vuole partecipare a questa che scalda il cuore di chi prepara il pacco e riscalda poi la persona che lo riceve, può contattare Ilaria.