Anche alla Rsa Monsignor Olinto Fedi di San Mauro la “sala degli abbracci”. Così ospiti e familiari si sono “rivisti”

SIGNA – Struttura all’avanguardia fin dalle sue origini, la Rsa Monsignor Olinto Fedi di San Mauro conferma anche oggi la propria vocazione. Fatta di attenzioni e di cura dei dettagli. E, come comunicato sulla pagina Facebook della struttura, “finalmente abbiamo ripreso le visite esterne, con tutte le precauzioni del caso per la pandemia in corso. Abbiamo realizzato anche noi la sala degli abbracci. Un’emozione forte, l’incontro dopo mesi con i propri cari; la Rsa, infatti, è un luogo di assistenza professionale, ma anche una casa, una famiglia. Per chi lavora, infermieri, Oss, educatori, fisioterapisti, direzione, l’affetto è grande per tutti gli anziani e anche per i loro familiari, l’empatia è il pane quotidiano, gioiamo, piangiamo insieme a loro, nella buona e nella cattiva sorte”. E le fotografie che pubblichiamo ne sono la riprova più evidente.