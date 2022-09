Anche i non vedenti tirano con l’arco: dibattito e dimostrazioni grazie al Panathlon Club Firenze Medicea

FIRENZE – Sport paralimpico protagonista grazie al presidente Ugo Ercoli e al consiglio del Panathlon Club Firenze Medicea che organizzano la seconda conviviale del neo Club Firenze Medicea 488 a Firenze nel segno appunto dello sport paralimpico. L’appuntamento è per venerdì 23 settembre, con inizio alle 18.30, presso il Centro SportHabile Arcieri Ugo di Toscana, in via dei Pozzi […]

Saranno presenti atleti non vedenti e campioni di tiro con l’arco: Maria Salaris (Arcieri Siena) e Matteo Panariello (Arcieri Livorno, detentore di record mondiali, nella foto) insieme ai campioni Italiani del Cip Filippo Dolfi, Vittorio Bartoli (olimpico a Londra) e Vincenzo Condrò. Parteciperanno alle dimostrazioni di tiro giovani atleti del vivaio della “Arcieri Ugo di Toscana”. Durante la serata interverranno Cecilia Trinci, che ha seguito fin da subito il movimento non vedenti con l’arco, Roberto Farolfi, tecnico Cip, ed esperti del settore che parleranno di sport e rapporti interpersonali con portatori di handicap e il presidente emerito degli “Arcieri Ugo di Toscana”. Insieme a loro anche Andrea Da Roit, Governatore Area 6 Toscana, Nicola Armentano, consigliere per lo sport della Città metropolitana di Firenze, Stefano Mecatti, presidente della Compagnia Arcieri Ugo di Toscana e rappresentante Cip Toscana. I Panathlon, inoltre, dal 22 al 24 settembre saranno presenti allo “Sport Village” al parco delle Cascine di Firenze nello stand delle Benemerite Coni, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città metropolitana di Firenze.