Anche il Cai partecipa alla consegna di farmaci e spesa a domicilio

SESTO FIORENTINO – Aumentano le associazioni e i volontari che sul territorio comunale si mettono a disposizione per consegnare generi di prima necessità a domicilio in questo periodo di emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il servizio è coordinato dall’Auser di via Pasolini e da ieri lunedi 23 marzo anche i volontari del Club Alpino Italiano si sono messi a disposizione e hanno cominciato a collaborare con le altre associazioni del territorio per la consegna di spesa e farmaci a domicilio.