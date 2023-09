Anche il Sesto Rugby alla “Notte bianca” dello sport

SESTO FIORENTINO – Torna in piazza la “Notte bianca” dello sport sestese. Oggi, infatti, martedì 12 settembre, dalle 19 alle 24, più di trenta società sportive animeranno il centro cittadino, offrendo a tutti la possibilità di provare le oltre venti discipline disponibili, chiedere informazioni, assistere a dimostrazioni. Di ritorno dai vari ritiri fatti per categorie in questo fine settimana passato, anche il Sesto Rugby sarà presente con dimostrazioni e giochi di squadra: “Un’ottima occasione – spiegano dalla società sestese – per grandi e soprattutto piccini per avvicinarsi e chiedere informazioni. Vi aspettiamo numerosi in piazza”. Esibizione a cura dei piccoli atleti della Under 8 alle 20.15. Per ulteriori informazioni www.sestorugby.it