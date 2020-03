Anche in tempi di Coronavirus il “Tg della Piana” non si ferma

PIANA FIORENTINA – Anche in tempi complicati come quelli che stiamo vivendo, vogliamo provare a dare continuità al nostro lavoro ma soprattutto “normalità”. Come conferma anche la nuova puntata del “Tg della Piana”, il quindicinale dedicato ai cinque Comuni che Piananotizie segue quotidianamente (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa) e realizzato in collaborazione con la redazione di Toscana Tv e le amministrazioni comunali. In onda, ogni quindici giorni, il giovedì sera alle 19 su Toscana Tv (canale 18 del digitale terrestre), dal venerdì mattina lo trovate anche su Piananotizie. Buona visione.