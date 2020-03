Anche la Pubblica Assistenza di Campi in prima linea: “Insieme ce la faremo”

CAMPI BISENZIO – Se c’è un mondo che in queste settimane “travagliate” ha risposto alla grande, è senza dubbio quello del volontariato. Un mondo che non solo a Campi ma in tutta la Toscana poggia su basi solide. E anche la Pubblica Assistenza di Campi è impegnata, così come le altre associazioni del territorio, nella battaglia contro un nemico subdolo e indefinito ma estremamente potente come il Covid-19, in giorni fatti di tante difficoltà incontrate lungo il cammino ma di fronte alle quali non si è mai arresa. “Ogni giorno – spiega Paola Zanobetti, responsabile dei volontari dell’associazione – i nostri volontari si muovono per la salute degli altri, sui mezzi di soccorso, nei servizi sociali, indispensabili per cure importanti, nella consegna di farmaci a domicilio. La loro costanza e il loro coraggio sono da premiare e molte sono state le nuove domande per entrare a far parte della nostra realtà in questo periodo”. La battaglia contro il Covid-19, però, ha bisogno di armi idonee, “che per noi – aggiunge – equivalgono ai dispositivi di protezione e di sicurezza. Le scorte si sono presto esaurite e, in questa emergenza, la normale distribuzione non riusciva a integrarle. Cominciavano a mancare guanti, gel disinfettante, tute, maschere chirurgiche e ffp2 e ffp3. Da qui il nostro appello alla cittadinanza, “aiutateci ad aiutarvi”, e le risposte non si sono fatte aspettare. E’ partita una vera e propria campagna di solidarietà: soci, cittadini, associazioni, gli stessi volontari e i loro familiari hanno donato qualcosa e fatto dei bonifici al nostro Iban, PACAMPI IT69M0867321400040000401569 Chianti Banca via Buozzi. Pertanto, vogliamo ringraziare tutti di cuore e dare loro un abbraccio che in questo momento è solo virtuale ma che speriamo possa diventare reale quanto prima”. “In particolare – conclude – vogliamo ricordare la comunità e gli imprenditori cinesi che ci sono stati tanto vicini e, è la nostra speranza, continueranno a esserlo. Un grazie di cuore va anche all’associazione Città Visibili, che non solo ci ha fatto delle donazioni ma si è offerta di farci da tramite verso alcuni, potenziali sostenitori, e all’associazione Aips – Insieme per solidarietà di Campi. Noi contiamo su tutti voi per continuare a proteggervi, insieme ce la faremo”.

P.F.N.