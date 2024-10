Anche nel 2025 la Mille Miglia passerà da Prato

PRATO – Anche nel 2025 la Mille Miglia transiterà da Prato. Come successo quest’anno e in precedenza nel 2021 la corsa più bella del mondo farà di nuovo tappa in provincia. A darne l’annuncio ufficiale è stato lo stesso comitato organizzatore della manifestazione che si terrà da martedì 17 a sabato 21 giugno 2025. Le […]

PRATO – Anche nel 2025 la Mille Miglia transiterà da Prato. Come successo quest’anno e in precedenza nel 2021 la corsa più bella del mondo farà di nuovo tappa in provincia. A darne l’annuncio ufficiale è stato lo stesso comitato organizzatore della manifestazione che si terrà da martedì 17 a sabato 21 giugno 2025. Le oltre 400 auto ammesse alla gara, attraverseranno il primo giorno Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per poi concludere la giornata di gara a San Lazzaro di Savena, Comune della città metropolitana di Bologna. Il secondo giorno, gli equipaggi affronteranno i Passi della Raticosa e della Futa. A seguito del passaggio da Prato e Siena, le vetture si dirigeranno verso Roma prima della risalita verso Nord. La data cerchiata di rosso nel calendario è quindi quella di mercoledì 18 giugno per il nostro territorio. Il percorso che effettuerà la carovana in provincia sarà successivamente annunciato da Aci Prato.

Proseguendo con la gara, dopo il giro di boa nella capitale, la Freccia Rossa sarà a Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo e San Sepolcro. Il ritorno a San Marino precederà l’arrivo della terza tappa a Cervia-Milano Marittima. Il quarto giorno, la corsa più bella del mondo attraverserà per intero l’Italia da Est a Ovest: ripartita da Cervia, la 1000 Miglia 2025 toccherà Forlì prima del taglio attraverso gli appennini fino a Empoli, dove il tracciato in risalita incrocerà quello percorso due giorni prima nella discesa verso Roma. Mantenendo la direzione a Ovest, la Freccia Rossa raggiungerà prima Pontedera e poi la costa tirrenica con il passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno, per riprendere in seguito la risalita attraverso Viareggio e il Passo della Cisa e chiudere la penultima tappa a Parma prima dell’arrivo a Brescia sabato 21 giugno.

“Ancora una volta Mille Miglia ci ha lanciato la sfida di un passaggio in condizioni difficili, – spiega il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni – sarà all’andata verso Roma, sarà al mattino in un giorno di metà settimana. Tutto diverso, con temi e difficoltà nuove da affrontare. Non ci tiriamo indietro, per la città, per lo sport e per gli appassionati, ma contiamo una volta di più sulla straordinaria collaborazione di tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare qui e sul sostegno delle istituzioni e degli sponsor per rimanere a livello di eccellenza, com’è stato finora”. “E’ inutile dire quanto siamo felici e al tempo stesso orgogliosi di potere riconfermare la nostra collaborazione nella realizzazione della gara più bella del mondo, – aggiunge il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini – adesso metteremo subito in moto la macchina organizzativa per farci trovare pronti per la manifestazione, come sempre, con l’aiuto di tutta la città e delle istituzioni”.