SESTO FIORENTINO – A Sesto Fiorentino come in altri comuni della Piana (Calenzano e Campi Bisenzio) si potrà accedere alla connettività ultraveloce in fibra ottica, che raggiungerà le abitazioni, le scuole e le aziende del territorio grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home.E’ quanto si legge in una nota di WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg. La linea ultraveloce di WindTre è attivabile con la nuove soluzioni.