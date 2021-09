Anche Potere al Popolo sostiene il candidato sindaco di Sesto Popolare Daniele Lorini

SESTO FIORENTINO – Anche Potere al Popolo, insieme a Rifondazione, sosterrà la candidatura a sindaco di Daniele Lorini di Sesto Popolare tra i candidati al consiglio comunale anche due giovanissimi sestesi ventenni impegnati nel volontariato. Al centro del programma il no all’ampliamento della pista di Peretola e la valorizzazione del Polo scientifico e del parco della Piana.

“Sesto Fiorentino non è un’anonima periferia di Firenze, ma una cittadina con una storia importante e una lunga tradizione operaia. – spiega Daniele Lorini – Merita molto di più del ruolo subalterno che immagina per lei chi amministra la città metropolitana, essa non può diventare il luogo che accoglie tutto ciò che Firenze non vuole, dalla nuova pista dell’aeroporto all’inceneritore. Serve invece un piano di infrastrutture che integri e renda davvero fruibili le realtà ed eccellenze che già ci sono. Parlo del Parco della Piana e del Polo Scientifico: attualmente sono terre di nessuno, quando nel resto del mondo città delle stesse dimensioni o anche più piccole sopravvivono solo ed esclusivamente del lavoro e della cultura che possono promuovere. C’è la possibilità di rendere Sesto Fiorentino attraente a livello internazionale, e invece si prosegue su di una strada miope, che crea occupazione precaria e che lascia il territorio depredato e non valorizzato”.

L’attenzione di Sesto Popolare è indirizzata anche alla salvaguardia dell’ambiente, alla qualità della vita e alla contrarietà del consumo del suolo che dice “solo nel 2019 a Sesto il consumo di suolo è stato del 20,5% mentre la media della Toscana è DEL 6,2%”.

Altro tema da considerare, per Potere al Popolo è la gestione del Pnrr.

“I soldi del PNRR rendono tutt’altro che banali queste elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre – dice Giuliano Granato portavoce di Potere al Popolo – Se da una parte l’enorme maggioranza della popolazione vorrebbe usare i fondi in arrivo per creare lavoro, migliorare la sanità pubblica, rafforzare i trasporti collettivi; dall’altra c’è già chi è pronto a metterci le mani sopra e favorire consolidati gruppi di potere.

A Sesto Fiorentino votare per Daniele Lorini significa dare forza a un progetto pensato per il riscatto della maggioranza della popolazione che quotidianamente vive il territorio e assicurarsi che in Consiglio Comunale possa sedere chi si batte – non solo in campagna elettorale – per impedire la speculazione e la costruzione di grandi opere come aeroporto e inceneritore, che di grande hanno solo i profitti che porteranno nelle tasche di pochi e i danni che arrecheranno alla comunità”.