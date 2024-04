Anche un drone tra gli oggetti smarriti recuperati a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Eccoli qui, abbandonati e dimenticati e ora elencati inesorabilmente e disponibili all’ufficio Economato del Comune di Sesto Fiorentino. Si tratta degli oggetti smarriti e ritrovati sul territorio comunale, una serie di dimenticanze fatte di piccoli smarrimenti come orecchini o monetine a perdite più sostanziose come, ad esempio un drone. Come si fa […]

SESTO FIORENTINO – Eccoli qui, abbandonati e dimenticati e ora elencati inesorabilmente e disponibili all’ufficio Economato del Comune di Sesto Fiorentino. Si tratta degli oggetti smarriti e ritrovati sul territorio comunale, una serie di dimenticanze fatte di piccoli smarrimenti come orecchini o monetine a perdite più sostanziose come, ad esempio un drone. Come si fa a dimenticare un drone? Eppure è accaduto. E’ stato smarrito e recuperato e ora quell’oggetto volante attraverso un sistema di comando a distanza riposa insieme a portafogli e cellulari nell’archivio dell’ufficio economato.

Gli oggetti sono stati recuperati nel 2022 sul territorio sestese ed ecco l’elenco di questi oggetti acquisiti al patrimonio del Comune di Sesto Fiorentino.

Drone a parte, sono stati ritrovati portafogli da donne in pelle o similpelle (o ecopelle) di marche diverse, braccialetti di marca o senza logo, qualche ciondolo, una spilla con pietre trasparenti, orecchini, orologi e poi una lista di cellulari, borse conteneti indumenti o prodotti per il make-up, collane, portadocumenti e pietre, pinze per i capelli, chiavetta Usb, una manciata di monetine da un centesimo fino ad un euro, l’immancabile ombrello, un trolley con indumenti e beauty case e poi una pistola a gas e un casco integrale. Non si può che dire che gli oggetti smarriti raccontano molto di noi e della poca importanza che diamo, tutto sommato, agli oggetti.