Anche Volt partecipa ai tavoli tematici del sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – Anche Volt sarà presente ai tavoli tematici proposti dal sindaco Lorenzo Falchi, che si terranno online ogni lunedì e giovedì a partire dal 14 gennaio, per dare il proprio contributo a progettare un futuro migliore per Sesto Fiorentino:

“In Volt – puntualizza il coordinatore di Firenze Alessandro Mileti – crediamo in una politica partecipativa e in istituzioni aperte al confronto. Per questo apprezziamo l’iniziativa del sindaco Falchi e prenderemo parte agli incontri insieme alle altre forze politiche ed alla cittadinanza.

A partire dal programma proposto alle elezioni regionali toscane e avvalendosi anche delle esperienze di Volt in Italia e in Europa, il nostro gruppo sta elaborando idee e proposte da condividere in questo percorso affinché possano essere utili a far maturare un programma nel quale la città si riconosca.

Ci saremo per ascoltare e per portare nella visione politica della Sesto che verrà il punto di vista europeista, ecologista e di supporto ai giovani che ci contraddistingue fin da quando è nato il nostro partito”.