Anci Toscana, al sindaco di Signa la delega alla scuola e le politiche per l’infanzia

SIGNA – La presidente di Anci Toscana e sindaco di Poggibonsi Susanna Cenni ha comunicato e condiviso con il consiglio direttivo l’assegnazione delle nuove deleghe nei vari settori dell’associazione. Tra conferme e novità, sia per l’inserimento di nuovi ambiti, sia per la designazione di amministratori eletti nell’ultima tornata elettorale, al sindaco di Signa, Giampiero Fossi, è stata assegnata la delega alla scuola e alle politiche per l’infanzia.

“Mi sento innanzitutto di ringraziare il presidente Susanna Cenni, il direttore Simone Gheri nonché tutti i colleghi del consiglio direttivo, per avermi assegnato questo importante incarico, – ha detto Fossi – una delega arrivata proprio quando sono in atto profondi cambiamenti sul sistema della scuola italiana. Il mio impegno, dunque, sarà ancora più incisivo: i Comuni non possono essere lasciati soli e nessun taglio potrà essere ammesso con la revisione della spesa. Risparmiare sulle risorse umane nelle scuole significa, infatti, classi più affollate, servizi ridotti e una qualità dell’istruzione a rischio. Ritengo sia poi necessario rafforzare i rapporti, a livello locale, con tutti gli istituti di formazione e istruzione nonché con l’assessore regionale Alessandra Nardini per costruire un futuro di qualità, ridurre i divari e rendere la scuola per tutti e di tutti”.