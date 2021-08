Ancora allagata la casa di Saverio dopo la pioggia di ieri

CALENZANO – Non c’è pace per Saverio e la sua famiglia quando piove. Alcune settimane fa, Saverio aveva raccontato a Piananotizie la drammatica situazione in cui si trova quando arriva il maltempo con la pioggia o temporale. L’abitazione in cui si trova, a causa di una serie di problematiche legate ai lavori legati alla realizzazione […]

CALENZANO – Non c’è pace per Saverio e la sua famiglia quando piove. Alcune settimane fa, Saverio aveva raccontato a Piananotizie la drammatica situazione in cui si trova quando arriva il maltempo con la pioggia o temporale. L’abitazione in cui si trova, a causa di una serie di problematiche legate ai lavori legati alla realizzazione di opere pubbliche, nei casi di pioggia si allaga. Problematica questa più volte segnalata all’amministrazione comunale, tanto che una quindicina di giorni fa Saverio ha incontrato il vicesindaco. Dopo la pioggia di ieri la casa che si trova in via Vittorio Emanuele, però, è di nuovo allagata. “Eppure – spiega Saverio – mi era stato assicurato da un tecnico comunale che tutto era stato sistemato e potevo dormire sonni tranquilli”. E.A.