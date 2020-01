Ancora danneggiamenti alla colonia felina

SESTO FIORENTINO – Non c’è pace per la colonia felina che si trova in un’area urbana, ma verde del territorio sestese. Le casette e tutto il materiale che allestito per i gatti da chi si occupa della colonia, è tutto distrutto con una violenza distrutteHanno di nuovo distrutto la colonia. Durante le vacanze di Natale gli attacchi sono stati giornalieri e poi ogni fine settimana gli atti vandalici sono aumentati danneggiando notevolmente le cucce presenti. Dopo i ripetuti danni chi si occupa della colonia ha presentato una denuncia ai carabinieri per attivare un controllo maggiore sul territorio. È una colonia riconosciuta dal Comune e le colonie feline non possono essere spostate, e chi la danneggia, aggiungono le persone che si occupano della colonia, “quando sarà scoperto ne risponderà secondo la legge 281/1991”. E.A.