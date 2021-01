Ancora in vendita all’asta Villa Stanley

SESTO FIORENTINO – Al via la vendita per l’area dell’Osmannoro in prossimità di via del Cantone e via Tevere. Il Comune di Sesto Fiorentino ha pubblicato un bando di asta pubblica. L’asta si terrà il 25 giugno alle 10 in Palazzo comunale in piazza Vittorio Veneto e il terreno sarà assegnato al soggetto che avrà […]