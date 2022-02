Ancora Italia: “La Regione comunichi lo stato vaccinale delle vittime di Covid”

FIRENZE – “Secondo i bollettini ufficiali della Regione Toscana, da settimane ormai, l’età delle vittime del coronavirus risulta stabilmente over 75, con una incidenza particolarmente alta nella fascia over 80. Siccome in quella fascia d’età oltre il 90% (97,2 over 80, 94,2 over 70, secondo i dati ufficiali forniti dal governo) della popolazione risulta vaccinata […]

FIRENZE – “Secondo i bollettini ufficiali della Regione Toscana, da settimane ormai, l’età delle vittime del coronavirus risulta stabilmente over 75, con una incidenza particolarmente alta nella fascia over 80. Siccome in quella fascia d’età oltre il 90% (97,2 over 80, 94,2 over 70, secondo i dati ufficiali forniti dal governo) della popolazione risulta vaccinata doppia dose, l’85% (88 per gli over 80) con tripla dose, ci piacerebbe conoscere dagli enti competenti quale è dunque la situazione vaccinale delle vittime positive al Coronavirus”: a chiederlo sono Maurizio Romani, segretario regionale Ancora Italia, e Massimo Orlandini, segretario provinciale Firenze.

“Si tratterebbe – affermano Romani e Orlandini – di un dato molto interessante anche per fare il bilancio della campagna vaccinale oltre che per programmare al meglio le attività medico-terapeutiche dei prossimi mesi. Ci meravigliamo che la Regione, sempre così attenta nel fornirci un’enorme quantità di dati sull’epidemia da Coronavirus, si dimentichi sistematicamente di indicare nei bollettini questa notizia fondamentale: ovvero se le vittime siano vaccinate o meno. Chiediamo pertanto che questo avvenga fin da subito”.