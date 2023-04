Ancora ottimi risultati per l’Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino ha ottenuto un grande successo nel fine settimana, risultando la prima società in Toscana nella classe Esordienti con ben sette medaglie. La competizione è stata dominata dai giovani karateka sestesi, che hanno dimostrato grande valore e talento, conquistando quattro medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo, oltre a un quinto posto. Il tutto grazie all’ottimo lavoro svolto dai tecnici dell’AKS Sesto Fiorentino. Grazie ai piazzamenti alla fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano, ben otto giovani atleti dell’AKS si sono qualificati, e due di loro faranno parte della squadra toscana al Trofeo Coni, dimostrando ancora una volta il valore del programma formativo della società di Sesto Fiorentino.

“Anche questa volta l’Accademia Karate Shotokan ha dimostrato il proprio impegno e la ferma dedizione nella formazione dei giovani karateka, raggiungendo risultati straordinari nella classe Esordienti. Siamo molto orgogliosi dei nostri atleti e dei nostri tecnici per questo grande successo, – ha detto il mestro Lorenzo Zaccarello Galeotti – cosa rende particolare l’AKS? È una delle poche ASD con atleti in entrambe le specialità Kata e Kumite, ovvero Forme e Combattimento, dimostrando la loro competenza in entrambe le discipline. La nostra società ha un approccio olistico nell’allenamento dei giovani karateka, mirando non solo alla loro prestazione agonistica ma anche alla loro crescita personale. L’AKS è molto orgogliosa di avere atleti di alto livello in entrambe le specialità, Kata e Kumite, e continueremo a lavorare duramente per farli crescere sempre di più”.

In conclusione, “l’AKS Sesto Fiorentino – si legge in una nota – ha dimostrato di avere un team agonistico dalle basi solide e di grande valore, con atleti promettenti e un approccio formativo di alto livello. I risultati ottenuti nella competizione sono un grande successo e una testimonianza della dedizione e dell’impegno dell’intero team dell’AKS”. Questi i risultati ottenuti: oro di Marco De Meo nel Kata M (qualificato Campionato Italiano, qualificato Trofeo Coni), oro di Cosimo Capaccioli Ku -53 Kg (qualificato Campionato Italiano, qualificato Trofeo Coni), oro di Noemi Magliarisi Ku 68+ Kg (qualificata Campionato Italiano), oro di Aurora Bigagli (Ku -62 Kg (qualificata Campionato Italiano), argento di Alessandro Mordini Ku -58 Kg (qualificato Campionato Italiano), bronzo di Lorenzo Collina Ku -63 Kg (qualificato Campionato Italiano), bronzo di Gloria Anziano Ku -45 Kg, quinto classificato Niccolò Moradei Ku -53 Kg (qualificato Campionato Italiano).