Ancora un avvistamento di lupi a Lastra a Signa (il terzo in pochi mesi): le raccomandazioni utili

LASTRA A SIGNA – A seguito di alcuni avvistamenti sul territorio lastrigiano di lupi (o presunti tali), almeno tre negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale ci tiene a fornire alla cittadinanza alcune informazioni e raccomandazioni da tenere in considerazione quando si entra in contatto con questi animali selvatici. Due sono fondamentali: se non si è visti dall’animale, allontanarsi in silenzio, se invece si è visti dall’animale fare rumore in modo che questo scappi. A sgombrare il campo da possibili dubbi sul fatto che si tratti di lupi, comunque, un video postato su Facebook da un cittadino nella serata di ieri, che “ha immortalato” due esemplari dell’animale nella zona di Porto di Mezzo (nelle foto due frammenti del video).

E ancora: “In caso di avvistamento di un lupo, non cercare mai di avvicinarlo per fare foto o video. Se si è morsi da un animale selvatico è possibile chiamare il 112 ed eventualmente andare subito in ospedale, potrebbe essere utile una vaccinazione o una terapia antibiotica. Inoltre è raccomandabile non lasciare liberi di vagare animali da allevamento e da affezione lontani dalla sorveglianza nelle ore diurne e comunque, se liberi, in giardini e resede di abitazioni, questi devono essere recintati, meglio se chiusi la notte in casa o in box. Non lasciare mai cibo di qualsiasi tipo fuori dalla abitazione in giardini e resede, in quanto fonte di attrazione per molti animali selvatici e per il lupo stesso”.

Altri consigli utili: non depositare rifiuti organici fuori dai cassonetti appositi o dai bidoncini forniti dall’azienda che gestisce i rifiuti per la raccolta domiciliare. Se viene avvistato un lupo è possibile segnalare la sua presenza inviando una e-mail alla Regione Toscana all’indirizzo lupo@regione.toscana.it o al numero WhatsApp “Emergenza lupo” 366 6817138 descrivendo cosa si è visto, data e orario, località, numero degli animali, il colore, il comportamento (era in cammino o inseguiva altri animali selvatici che reazione ha avuto se ti ha visto e così via dicendo); se l’avvistamento è avvenuto da un auto o comunque da un mezzo. Segnalare inoltre se ci sono stati altri avvistamenti nella stessa zona, anche da parte di persone e avvertire anche di eventuali successivi incontri.

“Confermo che negli ultimi mesi in tre occasioni è stata segnalata l’ipotetica presenza di lupi sul territorio – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – e i nostri tecnici hanno avvisato prontamente l’Ufficio regionale competente. Raccomandiamo a tutti i cittadini di seguire le semplici prescrizioni consigliate anche dalla Regione Toscana in queste situazioni”.