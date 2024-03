Ancora un premio per il critico teatrale sestese Tommaso Chimenti

SESTO FIORENTINO – Il critico teatrale sestese Tommaso Chimenti ha ottenuto un nuovo premio: si tratta del Premio Internazionale Comunicare l’Europa 2024 a cura del Menotti Art Festival Spoleto diretto dal presidente Luca Filipponi. Il premio è stato consegnato a Roma a Palazzo Ferrajoli con la motivazione “Per meriti professionali, lavorativi e per il notevole impegno civile e culturale”. Quella di Tommaso Chimenti è una carriera densa di riconoscimenti e premi a dicembre scorso il critico sestese è arrivato secondo al “Premio Il secondo mestiere” di Roma con una recensione su uno spettacolo che parlava di carcere e secondo all’importante Premio giornalistico internazionale Guido Polidoro dell’Aquila con un articolo riguardante un Aspettando Godot in pescarese. “I premi giornalistici adesso,- commenta Chimenti – tra primo e secondi posti, sono arrivati a 15”. Il premio ottenuto è stato grazie alle numerose recensioni curate da Chimenti in molti teatri europei.”Questo premio lo ho vinto per le recensioni che in questi anni ho prodotto dai festival europei – spiega Chimenti – dove sono stato inviato e invitato: Lisbona, Stara Zagora in Bulgaria, Cluj, Timisoara, Kosovo, Norvegia, San Pietroburgo, Svizzera, Macedonia, Slovenia e molti altri Paesi”.

Chimenti ha vinto il “Gran Premio Internazionale di critica teatrale Carlos Porto 2017”, Festival de Almada, Lisbona, luglio 2018; il Premio di critica teatrale “Istrice d’Argento”, Dramma Popolare San Miniato novembre 2018; il “Premio Città di Montalcino per la Critica d’Arte”, “FerMENTIinFesta”, sett embre 2019; il premio “Chilometri Critici” Bientina, Teatro delle Sfide, gennaio 2020; il“Premio Carlo Terron”, all’interno del “Premio Sipario”, “Festival fare Critica”, Lamezia Terme, ottobre 2020.

Inoltre ha vinto il “Premio Scena Critica”, “Critico Teatrale 2020”, a cura del sito di cultura teatrale www.scenacritica.it, Roma, dicembre 2020; il “Premio giornalistico internazionale Campania Terra Felix”, sezione “Premio Web Stampa Specializzata”, a cura dell’Associazione della Stampa Campania “Giornalisti Flegrei” e Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, Pozzuoli, Napoli, dicembre 2020; il Premio Speciale della Giuria “Premio Casentino” sezione “Teatro/Cinema/Critica Cinematografica e Teatrale”, Poppi (Arezzo), luglio 2021; il “Premio Carlos Porto 2020 Imprensa especializada”, Festival de Almada, Lisbona, luglio 2021.

Si è poi classificato secondo al “Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea Lucius Annaeus Seneca”, a cura dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, sezione “Articolo Giornalistico”, agosto 2022; ha vinto il “Premio Dance Rewrite”, bando di giornalismo e ricerca a cura della rivista online “Campadidanza Magazine”, Napoli, novembre 2022; ed è arrivato secondo al Premio giornalistico Guido Polidoro, L’Aquila.