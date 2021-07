Ancora un premio per il critico teatrale Tommaso Chimenti

SESTO FIORENTINO – Ancora un premio per il critico teatrale, il sestese Tommaso Chimenti. Questa volta Chimenti ha portato a casa il “Premio Casentino”. Un premio con una lunga tradizione giunto quest’anno a quota 45 è organizzato dall’Associazione Culturale Fonte Aretusa, è suddiviso nella sezioni Narrativa, Poesia, Saggistica, e Teatro-Cinema-Critica Cinematografica e Teatrale. Proprio in […]

SESTO FIORENTINO – Ancora un premio per il critico teatrale, il sestese Tommaso Chimenti. Questa volta Chimenti ha portato a casa il “Premio Casentino”. Un premio con una lunga tradizione giunto quest’anno a quota 45 è organizzato dall’Associazione Culturale Fonte Aretusa, è suddiviso nella sezioni Narrativa, Poesia, Saggistica, e Teatro-Cinema-Critica Cinematografica e Teatrale.

Proprio in quest’ultima Tommaso Chimenti ha conseguito il “Premio Speciale della Giuria ’21” per la Critica Teatrale, consegnato nel Castello di Poppi, in provincia di Arezzo; qui di seguito il link con tutti i vincitori delle varie categorie: https://www.fontearetusa.it/index.php/premio-casentino/inediti) con le recensioni riguardanti: “La Cupa” di Mimmo Borrelli, visto al Teatro San Ferdinando di Napoli (questo il link dove poter leggere la critica: https://www.recensito.net/teatro/la-cupa-mimmo-borrelli-teatro-stabile-napoli-recensione.html), “Amleto take away” della Compagnia Berardi-Casolari, visto all’Arena del Sole di Bologna (https://www.recensito.net/teatro/amleto-take-away-gianfranco-berardi-gabriella-casolari-recensione.html), “Riccardo 3” a cura di Vetrano/Randisi, visto all’Arena del Sole di Bologna (https://www.recensito.net/teatro/riccardo-3-vetrano-randisi-ert-recensione.html), “Morte di un commesso viaggiatore” per la regia di Leo Muscato, visto al Teatro Verdi di Padova (https://www.recensito.net/teatro/morte-di-un-commesso-viaggiatore-recensione.html), “Lo Straniero” con Fabrizio Gifuni, visto al Teatro Niccolini di Firenze (https://www.recensito.net/teatro/l-alienazione-della-non-azione-lo-straniamento-de-lo-straniero-di-gifuni.html).

Chimenti, giurato dei Premi Ubu, membro dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, membro di Rete Critica, e giornalista per le testate online recensito.net, florenceisyou.com e wordsinfreedom.com, per il trimestrale Hystrio, per il mensile Lungarno, ottiene così un altro prestigioso riconoscimento. Tra gli altri premi conseguiti: il “Gran Premio Internazionale di critica teatrale Carlos Porto 2017” al “Festival de Almada” di Lisbona, l’“Istrice d’Argento ’18” a cura del Dramma Popolare di San Miniato, il “Premio Città di Montalcino per la Critica d’Arte ’19”, il “Premio Chilometri Critici ’20” a Bientina, a cura del Teatro delle Sfide, il “Premio Carlo Terron ’20” a cura del “Premio Sipario” in sinergia con il “Festival fare Critica” a Lamezia Terme, il “Premio Scena Critica ’20” come “Critico Teatrale ’20”, a cura del sito scenacritica.it, il “Premio giornalistico internazionale Campania Terra Felix ’20”, sezione “Web Stampa Specializzata” a cura dell’“Associazione della Stampa Campania “Giornalisti Flegrei” di Pozzuoli.