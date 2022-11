Ancora un premio per la critica teatrale per il sestese Tommaso Chimenti

SESTO FIORENTINO – Ancora un premio per il critico teatrale sestese Tommaso Chimenti. Chimenti, collaboratore della rivista online recensito.net, ha ottenuto il premio “Dance Rewrite” per la categoria over 35, il bando di giornalismo e ricerca giunto alla sua terza edizione. Il bando è ideato da Campadidanza Dance Magazine e ha come obiettivo quello di creare un approccio alla […]

SESTO FIORENTINO – Ancora un premio per il critico teatrale sestese Tommaso Chimenti. Chimenti, collaboratore della rivista online recensito.net, ha ottenuto il premio “Dance Rewrite” per la categoria over 35, il bando di giornalismo e ricerca giunto alla sua terza edizione. Il bando è ideato da Campadidanza Dance Magazine e ha come obiettivo quello di creare un approccio alla danza ampio e complessivo, come cultura e non solo come praxis, stimolando l’interesse alla ricerca teorica, all’individuazione di prospettive e punti di vista diversi, alla storia ed alla metodologia della danza, all’elaborazione del pensiero e alla scrittura giornalistica dedicata alla danza. Tommaso Chimenti ha vinto il premio per la composizione del programma di sala (categoria “Il coreografo/Compagnia che aspettavi è in città per il suo prossimo spettacolo”) “Glicemia500: il duo Nux mette in scena il volo della vita”.

“Dance Rewrite”, dal 2020, si rivolge annualmente a coreografi, danzatori, performer, così come studenti, ricercatori, giornalisti, docenti e chiunque voglia contribuire ad una nuova e diversa visione della danza. I candidati sono stati invitati a scrivere un articolo in diversi ambiti (categorie) proposti dalla redazione di Campadidanza su spettacoli comunque visti nel biennio precedente. Gli elaborati sono stati valutati da una giuria, presieduta e coordinata, senza facoltà di voto, da Gabriella Stazio, coreografa, docente e presidente di Movimento Danza, editore di Campadidanza – Dance Magazine e composta da redattori e giornalisti di Campadidanza tra cui la direttrice responsabile Raffaella Tramontano.