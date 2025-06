Andrea Bruni e il suo “Storie da Cabaret”

SESTO FIORENTINO – L’attore sestese Andrea Bruni sarà in scena con il suo“Storie da Cabaret” lo spettacolo/viaggio nell’arte ribelle “che è più del solo far ridere” il 26 giugno al MAD Murate Art District piazza delle Murate a Firenze e martedì 29 e mercoledì 30 luglio al The Square via Domenico Cirillo, 1/r, nell’ambito dell’Estate […]

SESTO FIORENTINO – L’attore sestese Andrea Bruni sarà in scena con il suo“Storie da Cabaret” lo spettacolo/viaggio nell’arte ribelle “che è più del solo far ridere” il 26 giugno al MAD Murate Art District piazza delle Murate a Firenze e martedì 29 e mercoledì 30 luglio al The Square via Domenico Cirillo, 1/r, nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Ogni appuntamento presenta temi, artisti ed epoche diverse del cabaret: dalle atmosfere bohemien dello Chat Noir al teatro dell’assurdo di Karl Valentin, dal Teatro dei Gobbi a Dario Fo, dai Gufi al Signor G. “Storie da cabaret” è un flusso narrativo che usa la leggerezza come strumento per avvincere il pubblico e condividere una storia dimenticata, preziosa: giovani visionari che avevano bisogno di un palco per raccontare se stessi. Prima dei social, prima della tv, valeva tutto su quei piccoli palchi. Sembrava solo un gioco, lo fecero diventare un’arte. Andrea Bruni ci accompagna in questo viaggio pieno di meraviglia e divertimento, tra nomi noti, artisti misconosciuti e racconti personali, perché anche le nostre vite un po’ strampalate sono “Storie da Cabaret”. Sul palco con lui un duo di musicisti d’eccezione, Alessandro Luchi e Lele Fontana, che evocano l’atmosfera folle e poetica dei primi cabaret. Inizio spettacolo alle 21,15, produzione Associazione Zera. Gli eventi sono a ingresso gratuito, prenotazione consigliata scrivendo alla e-mail prenotazera@gmail.com – www.associazionezera.org.