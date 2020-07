Andrea Bruni nel cortile della biblioteca con “Il Fantasierrimo A”

SESTO FIORENTINO – Andrea Bruni in scena, mercoledì 8 luglio alle 21.15 nel cortile della Biblioteca Ragionieri con “Il Fantasierrimo A. Vita sconcertante e comica di un eroe sensibile alla ricerca di sé” scritto dallo stesso Bruni. Voce narrante Annalisa Vinattieri. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Un Palco in Biblioteca” e la prenotazione è obbligatoria […]

SESTO FIORENTINO – Andrea Bruni in scena, mercoledì 8 luglio alle 21.15 nel cortile della Biblioteca Ragionieri con “Il Fantasierrimo A. Vita sconcertante e comica di un eroe sensibile alla ricerca di sé” scritto dallo stesso Bruni. Voce narrante Annalisa Vinattieri. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Un Palco in Biblioteca” e la prenotazione è obbligatoria al numero 055.4496851. (Biglietto unico 10 euro).

Si tratta di un monologo comico, poetico e sorprendente. Il racconto di una memoria che non c’è, la ricostruzione frammentaria di una vita evocata dagli oggetti. Cos’è in fondo la nostra esistenza se non un continuo rincorrersi di nuove cose da possedere e dalle quali essere posseduti? E quando noi ci dimentichiamo chi siamo, loro, le cose, ce lo possono ricordare? Magari non da sole, magari solo se qualcuno ha voglia di mettersi in ascolto. Nato nel 2013, torna in scena con nuove consapevolezze.