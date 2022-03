Andrea sestese “fortunato”: fa un acquisto da 27 euro e ne vince 25mila con la Lotteria degli scontrini

SESTO FIORENTINO – Fa un acquisto da 27 euro e ne vince 25mila. Si dice che bisogna saper cogliere l’attimo in cui passa la fortuna, ma per bloccare la dea bendata a volte basta fare un acquisto. E’ quanto accaduto a Andrea. Grazie alla Lotteria degli scontrini, il “gioco” introdotto dal Governo per il contrasto […]

SESTO FIORENTINO – Fa un acquisto da 27 euro e ne vince 25mila. Si dice che bisogna saper cogliere l’attimo in cui passa la fortuna, ma per bloccare la dea bendata a volte basta fare un acquisto. E’ quanto accaduto a Andrea. Grazie alla Lotteria degli scontrini, il “gioco” introdotto dal Governo per il contrasto all’evasione fiscale, Andrea con un acquisto con carta elettronica da 27 euro in un supermercato di Sesto, ha vinto 25mila euro.

“Ho sempre partecipato la lotteria degli scontrini – racconta Andrea – a gennaio scorso mi arriva una raccomandata dell’Agenzia dei Monopoli di Stato in cui mi comunicavano che a novembre avevo vinto, ma non avevo controllato e mi avvisavano dell’imminente scandenza dei termini per ricevere la vincita. Quindi mi sono fiondato all’Agenzia dei Monopoli di Stato con la documentazione necessaria a dimostrare il pagamento con carta e l’estratto conto della banca e a marzo mi sono arrivati 25mila euro. E’ stata una piacevole sorpresa”.

Una gradita scoperta per Andrea e lo sarebbe anche per molti che partecipano alla Lotteria degli scontrini se controllassero le estrazioni.

“Quando sono andato all’Agenzia mi dissero – racconta Andrea – che più del 50% delle persone non ritira il premio. Avviene così in quasi tutte le lotterie, ma in questa molti vincitori non ritirano il premio”.

Come mai? Forse bisognerebbe partire dall’inizio e capire come funziona la Lotteria degli scontrini che prosegue anche nel 2022. Per partecipare è necessario ottenere un codice che viene generato sul sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it

Una volta ottenuto il codice questo dovrà essere presentato al momento dell’acquisto e il “gioco” è fatto. Poi si attende il giovedì, giorno delle estrazioni, per controllare se il proprio scontrino è stato baciato dalla fortuna.

Ogni settimana la Lotteria degli scontrini mette in palio 15 premi da 25mila euro. Alla vincita di chi fa gli acquisti si associa anche l’esercente che vince 5mila euro.

Ogni mese invece sono in palio 10 premia pari a 100.000 euro ciascuno per chi compra e a 20.000 euro per chi vende. Ed infine al termine dell’anno c’è la maxi-estrazione con l’assegnazione di un premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e da 1 milione di euro per l’esercente.

Andrea si considera fortunato. “Mi sento fortunato – risponde – se si considera che nei primi anni Ottanta ho fatto anche 13 al totocalcio. Ma certo alla Lotteria degli scontrini forse vale la pena tentare”