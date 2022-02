Andrej Longo ospite alla Libreria Rinascita della rassegna Dalla parte del Giallo con il Club del Giallo di Sesto

SESTO FIORENTINO – Affilato come un coltello e duro come pietre, scarno ed essenziale nel linguaggio “Solo la pioggia” di Andrej Longo non è un romanzo qualunque, non è catalogabile con nessuna etichetta se non quella del noir familiare. E’ un racconto duro e intenso dal quale ci si stacca difficilmente. Tre fratelli si ritrovano […]

SESTO FIORENTINO – Affilato come un coltello e duro come pietre, scarno ed essenziale nel linguaggio “Solo la pioggia” di Andrej Longo non è un romanzo qualunque, non è catalogabile con nessuna etichetta se non quella del noir familiare. E’ un racconto duro e intenso dal quale ci si stacca difficilmente. Tre fratelli si ritrovano come ogni anno per ricordare il proprio padre, ma quello che sembra un normale scambio di ricordi familiri diventa un ring dove si amplificano i conflitti anche quelli che parevano superati. E la tensione cresce mentre fuori piove. Andrej Longo presenterà il suo libro “Solo la pioggia” domani giovedì 17 febbraio alle 18 alla Libreria Rinascita in occasione della rassegna “Dalla parte del Giallo” in collaborazione con il Club del Giallo di Sesto Fiorentino. Per partecipare è necessaria la prenotazione e il Green Pass.