Andy Capp torna in Italia con Alessandro Bottero e grazie ai Boys Signa

SIGNA – I “Boys”, il gruppo di tifoseria organizzata del Signa 1914, sono lieti di annunciare la presentazione del libro/raccolta “Andy Capp – Andy torna in campo” in programma venerdì 22 ottobre presso il ristorante “I’Dimenticatoio” ai Colli Alti. La pubblicazione, edita da Signs Books, rappresenta una grande novità per tutti gli appassionati di fumetti e in particolare per gli amanti di Andy Capp, lo storico personaggio “tutto birra e calcio” nato in Inghilterra dai disegni di Reg Smythe e ripreso negli anni dai vessilli di molte tifoserie italiane.

La presentazione delle strisce inedite di Andy Capp, mai pubblicate prima in Italia, vedrà la presenza di illustri ospiti, fra cui Alessandro Bottero, traduttore, sceneggiatore, critico ed editore della scena fumettistica del nostro Paese. Appuntamento quindi a Signa venerdì 22 ottobre, alle 19.45, presso “I’Dimenticatoio”, via dei Colli 206, con cena su prenotazione, presentazione del libro e, a seguire, Dj set con musica anni ’80/’90. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo boys.signa@gmail.com_