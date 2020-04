Angela Bagni: “Pochi casi a Lastra a Signa. Stiamo facendo un grande sforzo, vi sono nel cuore”

LASTRA A SIGNA – L’analisi dei casi positivi a Lastra a Signa – che per fortuna sono pochi – ma anche del momento che tutti stiamo vivendo. Il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, dopo qualche giorno, “è tornata in video” per prendere in esame tutta una serie di questioni legate a questo complicato periodo: le iniziative, i buoni spesa, la modulistica e un grande grazie al mondo del volontariato ma anche ai cittadini, a cui ha rivolto un abbraccio virtuale: “Stiamo facendo tutti dei grandi sforzi, vi sono veramente del cuore”.