Angelo Cerrato si è dimesso da presidente della sezione soci Coop di Campi: “Vado a fare il nonno”

CAMPI BISENZIO – Angelo Cerrato si è dimesso da presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio ma anche da sorvegliante di Unicoop Firenze. La decisione è stata comunicata in una breve lettera inviata al consiglio della sezione soci Coop di Campi Bisenzio, alla segreteria del Consiglio di sorveglianza Unicoop Firenze, a Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza, a Barbara Pollero, direttore soci e strategie, e a Stefania Panella, coordinatrice della sezione soci. “Per sopraggiunti motivi personali, – scrive Cerrato – che non mi permettono di svolgere autonomamente e appieno gli obblighi che il mandato ricevuto “impone”, dopo una lunga, ponderata, sofferta e dolorosa riflessione, nel ringraziare di vero cuore della stima e fiducia che codesto consiglio mi ha, a suo tempo, accordato; sicuro di fare la cosa giusta per agevolare il funzionamento di due dei principali organismi istituzionali della cooperativa, rimetto al consiglio della sezione soci e al Consiglio di sorveglianza la nomina di presidente e sorvegliante”.

Queste le parole “ufficiali”, alle quali, nella e-mail inviata alla nostra redazione, ha aggiunto: “È stata una decisione molto difficile e sofferta. Amo la cooperazione e Unicoop Firenze. Non chiedetemi perché. Non ce n’é mai uno solo. Fare volontariato e aiutare chi ha bisogno è un piacere. Se diventa pesante, non è più piacevole… Dopo 13 anni lascio e vado a fare il nonno. Grazie a tutti per il grande sostegno e per le note di apprezzamento che mi avete riservato. Grazie, grazie di cuore”.