Angelo Victor Caruso è il nuovo coordinatore di Forza Italia della Piana

CAMPI BISENZIO – Angelo Victor Caruso è il nuovo coordinatore della Piana Fiorentina, così da coordinare l’attività di Forza Italia in tutta la zona della Piana. E’ stato Paolo Giovannini che in questi giorni ha individuato Caruso.

Il nuovo coordinatore ha 27 anni, militante da 8 anni in Forza Italia, Coordinatore comunale in carica a Campi Bisenzio, già coordinatore comunale dei giovani azzurri è tagliatore in pelletteria. Questa fase di rinnovamento di Forza Italia l’ha convinto a raddoppiare l’impegno in prima persona per contribuire al rafforzamento di Forza Italia nella Piana Fiorentina insieme a tutto il coordinamento provinciale e al consigliere metropolitano Paolo Gandola.

“In questa fase – ha commentato Caruso – non posso che ringraziare il coordinatore Giovannini per la fiducia accordatami. Dobbiamo lavorare molto per rilanciare in tutti i Comuni della Piana la voce di Forza Italia affinchè il nostro partito torni al più presto ad essere la forza trainante del centrodestra essendo da sempre a stretto contatto con il territorio ed avendo idee, visioni e concretezza.

“Con questa nuovo incarico – ha dichiarato Giovannini – Forza Italia continua la sua opera di ristrutturazione e rilancio su tutto il territorio metropolitano anche in vista degli importanti appuntamenti elettorali a partire dalle prossime elezioni di Sesto Fiorentino. Fin da subito il nuovo coordinatore della Piana Fiorentina avvierà i contatti con tutti coordinatori comunali dei Comuni della Piana e con i consiglieri comunali in carica così da garantire un’offerta politica sempre più organica e strutturata”.

“Già nelle prossime ore – ha aggiunto Caruso – mi adopererò in vista delle prossime elezioni comunali di Sesto Fiorentino. Forza Italia – lo ribadiamo ancora una volta – è disponibile a sostenere Daniele Brunori (candidato espresso dalla Lega) ad un’unica condizione che è quella di far partire da Sesto Fiorentino il nuovo laboratorio politico che veda unite, in un’unica lista (con entrambi i simboli) Forza Italia e Lega, attualmente insieme nel sostenere il governo della Nazione. Diversamente siamo pronti a correre da soli, con un proprio candidato sindaco ed una lista autonoma. Al riguardo mi auguro che nelle prossime ore possa prevalere la ragione e sia possibile dar avvio alla campagna elettorale”.