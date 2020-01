Anna ed Edoardo: nomi “più gettonati” dei bambini nati nel 2019 e i cognomi più diffusi

SESTO FIORENTINO – Il nome che decidiamo per un figlio o una figlia è spesso una scelta meditata che si porta dietro la tradizione familiare, ma è anche la nostra impronta. Quel nome scelto ci piace o ci ricorda qualcosa di bello e positivo, oppure rappresenta i nostri desideri. I nomi, però, rappresentano anche lo specchio dei tempi, risentono, a volte anche delle mode televisive o calcistiche. In questo periodo, seguendo i nomi che sono stati decisi dalle famiglie per i loro figli nati lo scorso anno, si può dire che c’è un ritorno al “classico” sia per maschi che per femmine, i nomi, insomma che fanno parte della nostra tradizione e che si trovano tra i “santi” del calendario. Ecco che tra i nomi più gettonati del 2019 troviamo per i maschi: Edoardo (11), al secondo posto (8) Lorenzo, un super classico per i fiorentini, che ha avuto un nuovo picco grazie alla fiction “I Medici” incentrata sulla figura di Lorenzo il Magnifico; poi troviamo Niccolò ben 5 bambini nati nel 2019 portano questo nome. Per le bambine il nome che ha dominato il 2019 è stato un classicissimo Anna (6) seguito da un più cinematografico Sofia (5) e dal Chiara e Giulia pari merito (4). A gennaio di quest’anno sono nati Alessandro il 3 gennaio e Morgana (nome impegnativo) il 4 gennaio.

Tra le statistiche del Comune, che ci ha aiutato in questa ricerca, compaiono anche i cognomi e questi forse più dei nomi, forniscono una fotografia della popolazione sestese. I più diffusi nel 2019 sono stati: Conti (275), seguito sa Rossi (223), Biagiotti (153), Pecchioli (140), Bianchi (132), Giachetti (126). Il primo cognome straniero lo si trova al 14esimo posto in classifica ed è Hu. Quello successivo al posto 32 ed è Chen.