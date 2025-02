“Anna Karenina, le donne e la passione” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Sabato 15 febbraio alle 21,15 e domenica 16 febbraio alle ore 16,30 andrà in scena al Teatro Manzoni “Anna Karenina, le donne e la passione” di Alberto Rossetti. Una produzione di Seven Cults, compagnia di casa al Teatro Tor Bella Monaca di Roma. Dopo aver esplorato le emozioni e le storie di Elisabetta I […]

CALENZANO – Sabato 15 febbraio alle 21,15 e domenica 16 febbraio alle ore 16,30 andrà in scena al Teatro Manzoni “Anna Karenina, le donne e la passione” di Alberto Rossetti. Una produzione di Seven Cults, compagnia di casa al Teatro Tor Bella Monaca di Roma.

Dopo aver esplorato le emozioni e le storie di Elisabetta I e di Giovanna d’Arco, il regista Filippo d’Alessio chiude la trilogia tutta al femminile con “Anna Karenina, le donne e la passione” in una dirompente necessità della letteratura che si fa drammaturgia. È così che uno dei romanzi più conosciuti di Lev Tolstoj, un vero e proprio capolavoro del realismo, viene proposto ora in un adattamento teatrale in cui è la stessa Anna Karenina a interrogare il pubblico sul mondo emotivo che travolge inaspettatamente il vissuto individuale e sociale, irrompendo con forza nella realtà e nell’immaginario.

Nella sala d’aspetto di una stazione, luogo di arrivi e partenze, crocevia di esistenze, riappare la figura di lei pronta a misurarsi con il suo vissuto in grado di coinvolgere i passeggeri in un gioco teatrale, vita che irrompe nella scena e scena che irrompe nel quotidiano. Il pubblico è trasportato nel grande romanzo di Tolstoj rivelando l’essenza intima, umana, spontanea, vera ad attuale dei personaggi. Il viaggio di Anna in sé stessa attraverso l’amore per il conte Vronskij e il conflitto con il marito Karenin è il viaggio di molti di noi; ancora una volta il regista utilizza la letteratura per indagare l’animo umano, ed in questo caso un sentimento universale quale la passione.

Biglietti: Intero: 16 euro, Ridotto, Under 20, Over 65, Soci Coop: 14 euro