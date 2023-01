“Anni Venti”, in una campagna fotografica dell’Anpi le lotte di ieri e di oggi. In programma c’è una mostra per il 25 aprile

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Le sezioni Anpi di Lastra a Signa e Signa promuovono la campagna fotografica “Anni Venti”, in vista del 78° anniversario della Liberazione. Per l’occasione saranno individuate 24 fotografie di manifestazioni dei “nostri” anni Venti, da esporre poi in una mostra insieme a immagini di archivio delle proteste che caratterizzarono quel periodo […]

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Le sezioni Anpi di Lastra a Signa e Signa promuovono la campagna fotografica “Anni Venti”, in vista del 78° anniversario della Liberazione. Per l’occasione saranno individuate 24 fotografie di manifestazioni dei “nostri” anni Venti, da esporre poi in una mostra insieme a immagini di archivio delle proteste che caratterizzarono quel periodo storico del Novecento. “L’obiettivo – si legge in una nota dell’Anpi – è quello di documentare le piazze dall’autunno scorso fino all’inizio della primavera, creando un parallelismo con l’epoca pre-fascista, anch’essa caratterizzata da un periodo di crisi economica e sociale, dalla militarizzazione degli Stati, dall’aumento delle spese militari e dalla crescita dell’industria bellica e da una stagione di scioperi e manifestazioni autogestiti, come frutto della crescente perdita di rappresentanza degli apparati politici e sindacali. Possono partecipare tutte le persone maggiorenni, professioniste e non, inviando fino a un massimo di tre immagini a testa all’indirizzo e-mail anniventianpilesigne@gmail.com, fino al 31 marzo. Maggiori informazioni nell’avviso pubblicato sulle pagine Facebook Anpi Lastra a Signa e Anpi Signa”.