“Anno Carusiano”, si cercano immagini e reperti del territorio delle Signe all’epoca di Caruso

LASTRA A SIGNA – Si intitolerà “Le Signe di Caruso” ed è una mostra collettiva fotografica sul territorio relativa al periodo di permanenza di Enrico Caruso a Lastra a Signa e nel territorio delle Signe (1906-1921) prevista nei prossimi mesi all’Antico Spedale di Sant’Antonio. Il progetto fa parte del ricco programma di iniziative che il Comune di Lastra a Signa insieme all’Associazione Villa Caruso, Museo Enrico Caruso e altri enti del territorio sta organizzando all’interno dell’”Anno Carusiano”, per ricordare al meglio i cento anni dalla morte del grande tenore, avvenuta il 2 agosto del 1921. L’obiettivo dell’iniziativa è chiedere ai cittadini di far pervenire immagini, reperti e di fornire testimonianze dirette del periodo 1906-1921 che verranno poi esposte in occasione della mostra. E’ quindi intenzione degli organizzatori coinvolgere attivamente la cittadinanza in un percorso della memoria che racconti attraverso le immagini dell’epoca il territorio del quale questo grande personaggio si innamorò tanto da farne la sua residenza principale. La consegna dei materiali dovrà avvenire entro il termine ultimo del 31 ottobre 2021 inviandoli all’indirizzo info@villacaruso.it. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0558721783. Il materiale originale potrà essere concesso in prestito per il tempo della mostra oppure potrà essere fornito (nel caso delle fotografie) il materiale digitale in alta risoluzione. E’ richiesta una breve descrizione dei luoghi ritratti nelle fotografie. Coloro che parteciperanno saranno citati nei materiali della mostra.