Anno educativo 2024/2025, fino al 30 aprile aperte le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia

LASTRA A SIGNA – Fino al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2024/2025. Le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente in forma digitale collegandosi al sito web del Comune di Lastra a Signa e accedendo alla pagina “Iscrizioni nidi d’infanzia”. Per poter accedere al portale è necessario […]

LASTRA A SIGNA – Fino al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2024/2025. Le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente in forma digitale collegandosi al sito web del Comune di Lastra a Signa e accedendo alla pagina “Iscrizioni nidi d’infanzia”. Per poter accedere al portale è necessario essere in possesso dello Spid. Possono essere ammessi alla frequenza dei nidi d’infanzia comunali tutti i bambini che siano residenti con almeno uno dei genitori nel comune di Lastra a Signa e che siano in regola con gli obblighi vaccinali. Per il nido d’infanzia “I Caci” possono richiedere l’ammissione le famiglie i cui bambini compiano 6 mesi al primo settembre di ogni anno e che non compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Per il nido d’infanzia Carcheri, Lastra, Malmantile e Skolè possono richiedere l’ammissione le famiglie i cui bambini compiano 12 mesi al primo settembre di ogni anno e che non compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

Nella domanda, resa in forma di autocertificazione, dovranno essere dichiarati la composizione del nucleo familiare del bambino, la situazione lavorativa dei genitori, eventuali condizioni familiari (problemi sanitari e sociali) risultanti al momento della presentazione della stessa e il valore Isee, in corso di validità, del nucleo familiare. Per quanto riguarda le conferme dei bambini già frequentanti, per essere ammessi all’anno successivo, devono presentare la domanda in modalità online secondo istruzioni e tempistiche indicate dall’Ufficio servizi educativi. Ai bambini già iscritti regolarmente frequentanti dall’anno precedente sarà assicurata la frequenza, per la stessa fascia oraria di appartenenza, all’anno educativo successivo dietro presentazione di apposita domanda. accompagnare i genitori nella scelta del nido d’infanzia verrà organizzato un open day sabato 13 aprile dalle 9 alle 13 presso il Nido d’infanzia I Caci (055 8723668 e 055 8727918), il Nido d’infanzia Carcheri (055 8713274), il Nido d’infanzia Lastra (055 3270135), il Nido d’infanzia Malmantile (348 5274218), il Nido d’infanzia Skolè (055 8728018).