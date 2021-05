Anno scolastico 2021/2022, aperte le iscrizioni a Lastra a Signa per i servizi di trasporto e refezione scolastica

LASTRA A SIGNA – C’è tempo fino al 15 giugno per iscriversi al servizio di refezione scolastica e per quello di trasporto in riferimento all’anno scolastico 2021/2022. Per quanto riguarda la mensa le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente on line dai genitori degli alunni iscritti per la prima volta alle scuole del territorio. Saranno disposte d’ufficio, invece, le iscrizioni per gli alunni che già usufruiscono del servizio, e la relativa quota d’iscrizione sarà addebitata sulla tessera in loro possesso. Coloro che non intendono rinnovare l’iscrizione, lo devono comunicare tramite e-mail all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it. I genitori dei nuovi alunni dovranno chiedere le credenziali d’accesso al portale del servizio, scrivendo all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it, allegando copia del documento di identità e del codice fiscale del genitore richiedente. La quota d’iscrizione è pari a 15 euro e dovrà essere pagata tramite bollettino sul c.c.p. n 1033898592 oppure tramite bonifico sul codice Iban postale IT33 T076 0102 8000 0103 3898 592, oppure sul codice Iban bancario IT69 W010 3037 9200 0000 1800 032 con causale Iscrizione refezione scolastica anno scolastico 2021/2022, a nome dell’alunno iscritto, la cui ricevuta dovrà essere trasmessa on-line al momento dell’iscrizione. Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nel Comune di Lastra a Signa e iscritti ad un plesso scolastico del territorio comunale. Per tutti i plessi è previsto il servizio tranne che per tre scuole dell’Infanzia: Santa Caterina, Castagnolo e la scuola paritaria San Pietro. Per essere ammessi occorre presentare domanda compilando la richiesta sul portale del servizio, a cui si può accedere con idonee credenziali da richiedere tramite posta elettronica all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.lastra-a- signa.fi.it allegando copia del proprio documento di identità e copia del proprio codice fiscale, oppure utilizzando lo Spid. I genitori già in possesso delle credenziali d’accesso perché richieste per il servizio di refezione o per le iscrizioni ai nidi, potranno utilizzarle eventualmente anche per il trasporto, essendo valide per tutti i servizi educativi. Le tariffe sono calcolate in base al valore Isee 2021 che dovrà essere dichiarato al momento della compilazione della domanda. Se il genitore non fosse ancora in possesso dell’Isee, pagherà una tariffa minima e salderà il pagamento successivamente. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi in via Togliatti 41 scrivendo a pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it o telefonando ai numeri 055 3270112 – 055 3270111.