Anno scolastico 2021/2022, tutte le informazioni per il rientro in classe a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Mercoledì 15 settembre suonerà la campanella per 1.736 alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondaria di primo grado del territorio del Comune di Lastra a Signa. Per i nidi comunali l’attività educativa è già partita dallo scorso 6 settembre. L’ingresso in classe sarà regolato da percorsi specifici e secondo orari di entrata contingentati per evitare situazioni di assembramento, come già successo lo scorso anno. Gli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado dovranno indossare la mascherina in rispetto delle linee guida anti contagio. A tal proposito sarà il Ministero per la pubblica istruzione a distribuire le mascherine a tutti gli alunni e studenti e ai docenti. Il servizio di trasporto scolastico partirà subito dal 15 settembre mentre il servizio di refezione scolastica partirà dal 22 settembre. Per quanto riguarda il servizio pre e post scuola, che partirà indicativamente nella seconda metà di ottobre, l’Ufficio scuola sta raccogliendo le adesioni dei genitori degli alunni interessati per poter organizzare al meglio il servizio, in rispetto delle normative di prevenzione. Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, grazie al progetto a cura di Publiacqua per contrastare l’utilizzo della plastica monouso nelle scuole saranno consegnate borracce in alluminio a tutti gli studenti della classe prima delle scuole primarie. Il sindaco Angela Bagni e l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini, insieme alla dirigente scolastica Eleonora Marchionni, effettueranno un giro di saluti il primo giorno di scuola in alcuni plessi del territorio e, come già successo gli scorsi anni, faranno pervenire una lettera, che sarà consegnata nei primi giorni di ripresa dell’attività scolastica, per augurare un buon anno a studenti e alunni.