Anno scolastico 2022/2023, dal 23 maggio via alle iscrizioni per trasporti e mensa a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Dal 23 maggio al 15 giugno si apriranno le iscrizioni per il servizio di trasporto e per la mensa per l’anno scolastico 2022-2023. Per iscriversi occorrerà compilare la pagina dedicata presente sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Portale dei servizi educativi”, utilizzando lo Spid. “Le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica – spiegano dal Comune – sono richieste soltanto ai ai bambini neo iscritti mentre quelle al trasporto scolastico devono essere presentate sia da coloro che sono già iscritti sia dai nuovi”.

Sono inoltre aperte le iscrizioni per il servizio di pre e post – scuola rivolte ai bambini iscritti per la prima volta alle scuole dell’infanzia e primarie di Lastra a Signa. In tutti i plessi scolastici il servizio potrà essere svolto per il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 e per il post-scuola dalle 16.30 alle 17.30 a eccezione della scuola primaria Milite Ignoto (Malmantile) dove è previsto l’inizio delle lezioni alle 8; pertanto in tale plesso il servizio avrà i seguenti orari: pre-scuola 7.30-8 e post-scuola 16-17.30. Il servizio potrà essere attivato solo con il raggiungimento di almeno 7 iscritti per plesso scolastico. Per l’iscrizione occorre compilare il modulo pubblicato nella sezione “Servizi educativi” del sito web del Comune di Lastra a Signa e trasmetterlo alla seguente e-mail: pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it entro venerdì 10 giugno. Per ulteriori informazioni, scrivere all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it oppure telefonare al numero 0553270114.