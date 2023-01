Anno scolastico 2023/2024: dal 9 gennaio al via le iscrizioni a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Dal 9 al 30 gennaio sarà possibile iscriversi alle scuole d’infanzia, alle scuole primarie e alla secondaria di primo grado del territorio. Ricordiamo che le iscrizioni per la scuola d’infanzia devono essere presentate in formato cartaceo: la modulistica necessaria per l’iscrizione, completa delle relative istruzioni, potrà essere scaricata dal sito www.iclastraasigna.edu.it […]

LASTRA A SIGNA – Dal 9 al 30 gennaio sarà possibile iscriversi alle scuole d’infanzia, alle scuole primarie e alla secondaria di primo grado del territorio. Ricordiamo che le iscrizioni per la scuola d’infanzia devono essere presentate in formato cartaceo: la modulistica necessaria per l’iscrizione, completa delle relative istruzioni, potrà essere scaricata dal sito www.iclastraasigna.edu.it a partire dal 5 gennaio o ritirata presso gli uffici della segreteria dell’Istituto Comprensivo a partire dal 9 gennaio. Le iscrizioni per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado dovranno essere effettuate on line accedendo al servizio “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando Spid e Cie.

Inoltre, proprio in occasione del periodo delle iscrizioni, il prossimo 14 gennaio dalle 8.30 alle 10.30 si terrà l’Open Day delle scuole primarie e dalle 10.30 alle 12.30 si terrà l’Open Day delle scuole d’infanzia. Durante gli orari della visita i bambini che si iscriveranno alle scuole d’infanzia nell’anno scolastico 2023/2024 potranno partecipare ai laboratori gestiti dai docenti nei vari plessi mentre i bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia che vorranno recarsi in visita alle scuole primarie insieme ai genitori potranno partecipare ai laboratori gestiti dai docenti e dagli alunni delle classi quinte. Per informazioni contattare la segreteria dell’Istituto Comprensivo Lastra a Signa dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 al numero 055/3270137 (infanzia e primaria) e al numero 055/3270102 (scuola secondaria di primo grado).