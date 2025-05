Annullamento Consiglio. Gemelli (FdI) “Grave mancanza di rispetto istituzionale”

SESTO FIORENTINO – “Siamo di fronte a una grave mancanza di rispetto istituzionale da parte dell’amministrazione di Sesto Fiorentino, e non accettiamo lezioni né dal sindaco Falchi né dalla sua maggioranza. Piuttosto, dovrebbero chiedere scusa ai cittadini per non aver rispettato quanto previsto dalla legge in merito all’approvazione del rendiconto”. A dichiararlo è Claudio Gemelli, […]



SESTO FIORENTINO – “Siamo di fronte a una grave mancanza di rispetto istituzionale da parte dell’amministrazione di Sesto Fiorentino, e non accettiamo lezioni né dal sindaco Falchi né dalla sua maggioranza. Piuttosto, dovrebbero chiedere scusa ai cittadini per non aver rispettato quanto previsto dalla legge in merito all’approvazione del rendiconto”. A dichiararlo è Claudio Gemelli, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, commentando quanto avvenuto nel Consiglio comunale.

“L’unico responsabile di questa situazione è l’amministrazione comunale – prosegue Gemelli – che ha violato le regole, dimostrando superficialità e disinteresse verso il corretto funzionamento delle istituzioni. Il consigliere Stefano Mengato ha fatto solo il proprio dovere, sollevando una questione di legittimità fondata, a tutela dell’ente e dei cittadini”.

“È paradossale – aggiunge – che si attacchi chi ha evidenziato un’irregolarità, anziché chi l’ha commessa. Serve coraggio per affrontare la realtà e ammettere gli errori, non per prendersela con l’opposizione che esercita la sua funzione di controllo”.



“Infine – conclude Gemelli – si poteva tranquillamente procedere con la discussione degli altri punti all’ordine del giorno non legati al rendiconto, che invece sono stati irresponsabilmente rinviati. Ecco perché non possiamo accettare le lezioni di rispetto da questa maggioranza”.