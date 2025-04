Annullamento Consiglio. Lega: “Reazione scomposta della maggioranza”

SESTO FIORENTINO – “Oggi a Sesto Fiorentino – dichiara Daniele Brunori, capogruppo della Lega – è successa una cosa tanto incredibile quanto grave: a seguito della nostra segnalazione sul ritardo con cui sono stati trasmessi i documenti relativi al rendiconto finanziario 2024, la maggioranza ha deciso non solo di non rinviare la discussione ad un […]

SESTO FIORENTINO – “Oggi a Sesto Fiorentino – dichiara Daniele Brunori, capogruppo della Lega – è successa una cosa tanto incredibile quanto grave: a seguito della nostra segnalazione sul ritardo con cui sono stati trasmessi i documenti relativi al rendiconto finanziario 2024, la maggioranza ha deciso non solo di non rinviare la discussione ad un consiglio ad hoc, come sarebbe stato logico e rispettoso, ma addirittura di non presentarsi in aula, facendo così saltare l’intera seduta del consiglio comunale”. “Una reazione stizzita – commenta – scomposta e profondamente irresponsabile, che non danneggia l’opposizione, ma va a ledere direttamente i cittadini. All’ordine del giorno c’erano altri 16 punti, molti dei quali di rilevante interesse pubblico: si sarebbe dovuto parlare di emergenza alluvione, parcheggi, lavoro, Museo Ginori, solo per citarne alcuni. Tutto rinviato a data da destinarsi, con buona pace della trasparenza, del confronto e delle esigenze reali della comunità”.

“Un comportamento indegno – conclude – di un’istituzione democratica, che testimonia ancora una volta l’arroganza e il disprezzo per il ruolo delle opposizioni e, ancor peggio, per il diritto dei cittadini ad avere risposte”. “Oggi – commenta Federico Bussolin, segretario provinciale Lega Firenze – la maggioranza di Sesto Fiorentino ha dimostrato di anteporre i propri nervosismi agli interessi della comunità. È inaccettabile che un intero consiglio comunale venga sacrificato per nascondere le proprie inefficienze. Noi siamo qui per difendere la voce dei cittadini e continueremo a farlo senza paura e senza cedere alle provocazioni di chi ha perso il senso del proprio ruolo”.