Annullamento consiglio. Maggioranza: “Indegno il tentativo di FdI di trasformare il governo della città in un gioco”

SESTO FIORENTINO – “Troviamo vergognoso e indegno il tentativo di Fratelli d’Italia di trasformare il governo della città in un gioco”. Lo affermano i capigruppo di maggioranza in consiglio comunale Ilaria Armeni (Pd), Andrea Guarducci (Per Sesto), Irene Falchini (AVS) e Stefano Martella (Ecolò) dopo l’annullamento del consiglio comunale di questo pomeriggio. “La richiesta di rinvio dell’approvazione del rendiconto avanzata dal consigliere Mengato – proseguono – è arrivata dopo due commissioni e una conferenza dei capigruppo durante la quale il consigliere, come sempre, non ha sollevato alcuna eccezione. La comunicazione inviata oggi alle 14.08, a seduta quasi iniziata, è sintomatica di chi concepisce il consiglio come un passatempo o un palcoscenico e non come il luogo dove prendere decisioni per la nostra città. Il consiglio comunale dovrà riunirsi lunedì 5 maggio d’urgenza per approvare le delibere già pronte per oggi e già esaminate dalle commissioni consiliari. L’effetto è quello di bloccare risorse per la città, di aggravare gli uffici e di ritardare i rimborsi per l’alluvione alle imprese. Prendiamo atto del totale disinteresse mostrato dalle destre per Sesto e i sestesi”.