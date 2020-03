CALENZANO – Non si terrà il 12 marzo alle 17.30 l’incontro organizzato da Forza Italia su “Famiglai e società: relazioni, conflitti, valori, prospettive” sulla gestione dei conflitti in programma al Carmagnini del ‘500 in via di Barberino. L’evento è stato annullato a seguito delle recentI disposizioni governative relative alla situazione di emergenza sanitaria per il rischio di contagio da coronavirus.