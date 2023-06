Anpi Campi Bisenzio, ecco come cambia la segreteria

CAMPI BISENZIO – Venerdì 9 giugno si è svolta l’assemblea degli iscritti della sezione Anpi Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio, in cui è stato approvato il bilancio. Federica Petti, designata dal nuovo sindaco come suo vice-sindaco, ha ufficialmente lasciato la carica di vice-presidente della sezione, ringraziando l’Anpi, il direttivo e soprattutto il presidente Fulvio Conti per quanto “le hanno insegnato in questi anni”. “Non sono solita dimettermi da un incarico affidatomi, ma penso che come amministratrice comunale possa dare tanto alla sezione, con cui ho intenzione di collaborare per portare i valori dell’antifascismo e della Costituzione tra la cittadinanza”. La riunione è diventata poi un direttivo aperto agli iscritti, in cui è stato eletto il nuovo vice-presidente, nella persona di Niccolò Caselli, votato all’unanimità e visibilmente emozionato. “Niccolò ha la fiducia di tutti noi”, spiegano dall’Anpi, che ha nella figura di Letizia Querci la nuova segretaria. “Mi sono sempre messo al servizio dell’Anpi – ha detto Caselli – e lavorerò affinché possa crescere ancora di più”.