Anpi Campi Bisenzio, giovedì 25 la “Pastasciutta antifascista” nel ricordo della strage dei fratelli Cervi

CAMPI BISENZIO – Giovedì 25 luglio, alle 19.30, presso il Campo Sportivo della Asd Lanciotto Campi Bisenzio, in via Tabernacolo, nuovo appuntamento con la “Pastasciutta antifascista”, “un momento di ricordo – spiegano dall’Anpi campigiana – dell’uccisione dei fratelli Cervi il 25 luglio 1943, in occasione della destituzione di Benito Mussolini”. La serata è organizzata dalla […]

CAMPI BISENZIO – Giovedì 25 luglio, alle 19.30, presso il Campo Sportivo della Asd Lanciotto Campi Bisenzio, in via Tabernacolo, nuovo appuntamento con la “Pastasciutta antifascista”, “un momento di ricordo – spiegano dall’Anpi campigiana – dell’uccisione dei fratelli Cervi il 25 luglio 1943, in occasione della destituzione di Benito Mussolini”. La serata è organizzata dalla sezione Anpi di Campi Bisenzio, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio, dell’Istituto Alcide Cervi di Reggio Emilia, e il sostegno della sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Oltre alla collaborazione di Asd Lanciotto Campi Bisenzio, Arci Città Visibili Aps, Società Filarmonica Michelangiolo Paoli, La Pehora Nera e Lega Spi Cgil “Teresa Noce” Campi Bisenzio. L’intrattenimento musicale sarà assicurato invece dal gruppo di musica Rock/Folk agricolo toscano “Quarto Podere”, dalla Filarmonica “Michelangiolo Paoli”, e dal Coro folcloristico toscano “Cantantutticantanchio”.

La partecipazione alla pastasciutta è gratuita per tutti i partecipanti, con pasta condita con sugo al pomodoro offerta dalla sezione soci Coop. È consigliata la prenotazione e sarà disponibile anche pasta senza glutine. Durante la serata sarà possibile acquistare bevande e specialità gastronomiche a prezzi popolari. “Durante la serata, inoltre, sarà possibile rinnovare la tessera Anpi 2024 e acquistare una copia del fumetto di Jacopo Nesti e Francesco Della Santa, “L’eroe partigiano – La lotta di Liberazione di Lanciotto Ballerini”, insieme ad altri testi dedicati alla Resistenza e alla Liberazione. Questo gesto di solidarietà e celebrazione della libertà è ricordato ogni anno in Italia. Anche quest’anno, a Campi Bisenzio, si rinnova l’impegno per la pace e la libertà, valori duramente conquistati dai partigiani, attraverso la tradizione della “Pastasciutta antifascista”.