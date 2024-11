Anpi della Piana, il 30 novembre nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni la presentazione del libro di Gino Marchitelli

CAMPI BISENZIO – “Campi fascisti – Una vergogna italiana”: questo il titolo del libro di Gino Marchitelli che sarà presentato il prossimo 30 novembre alle 16 nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni. L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dalle sezioni Anpi della Piana fiorentina (Campi Bisenzio, Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Scandicci e Lastra a Signa) con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Il dibattito sarà moderato da Maria Luisa Niccoli, delegata del direttivo di sezione Anpi di Campi Bisenzio, e vedrà come relatori, oltre all’autore del libro, Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, e Federica Petti, vice-sindaco e assessore alla cultura del Comune di Campi Bisenzio. Il libro, infatti, tratta un tema fondamentale per la memoria storica del nostro Paese: Marchitelli racconta le repressioni, le violenze e gli abusi perpetrati dal regime fascista fra il 1920 e la fine della seconda guerra mondiale. Basato su una rigorosa documentazione storica e sugli studi condotti dal portale www.campifascisti.it, il testo mette in luce l’esistenza di numerosi luoghi di detenzione utilizzati per internare oppositori politici, antifascisti, ebrei, prigionieri di guerra e “diversi” in Italia, raccontando una verità scomoda e cruciale per evitare che simili orrori possano ripetersi in futuro.