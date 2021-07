Anpi e Cittàvisibili dalla parte dei lavoratori della Gkn: “Così faremo la nostra parte per aiutarli”

CAMPI BISENZIO – “E’ la dignità quella che i lavoratori della Gkn e delle cooperative che gravitano intorno all’azienda non vogliono perdere. Quello che è successo è un atto criminale: licenziare più di 422 persone con una e-mail è una cosa criminale, che purtroppo non è e non sarà un caso isolato. La classe lavoratrice […]

CAMPI BISENZIO – “E’ la dignità quella che i lavoratori della Gkn e delle cooperative che gravitano intorno all’azienda non vogliono perdere. Quello che è successo è un atto criminale: licenziare più di 422 persone con una e-mail è una cosa criminale, che purtroppo non è e non sarà un caso isolato. La classe lavoratrice di questo paese è sotto attacco da anni e con lo sblocco dei licenziamenti sarà una strage annunciata”. Anpi e Cittòvisibili Aps, oltre a lanciare un grido d’allarme, non hanno dubbi da che parte stare.

“Siamo e saremo sempre a fianco dei lavoratori della Gkn, – aggiungono – sosteniamo la loro lotta, che deve essere la lotta di tutte e di tutti, perché non possiamo più tollerare questo sistema malato in cui viviamo, questo capitalismo così disumano che mette al centro il profitto e schiaccia le persone, contro cui anche i nostri partigiani hanno combattuto, perché la resistenza non ha lottato solo contro il fascismo, ma anche contro lo sfruttamento, l’oppressione, l’ingiustizia sociale. E condanniamo apertamente la Melrose Industries, una delle tante multinazionali che non pagano tasse e non hanno rispetto dei doveri e dei diritti, questi sono gli extracomunitari che non vogliamo. Cittàvisibili devolverà il ricavato della lotteria e una parte della cena del 15 alla cassa di resistenza per i lavoratori in collaborazione con i Gips e il circolo Arci Sms di Sant’Angelo a Lecore”.