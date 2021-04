Anpi: il 25 aprile a Signa è una staffetta di parole

SIGNA – Una parola per dirlo, una staffetta di parole per ricordarlo. E’ l’iniziativa promossa dall’Anpi signese in occasione del 25 aprile: “Anche quest’anno non potremo celebrarlo con le consuete iniziative ma, consci delle difficoltà del momento, crediamo che sia importante provare ad aggregare seppur on line, creando virtualmente tra noi un filo rosso che […]

SIGNA – Una parola per dirlo, una staffetta di parole per ricordarlo. E’ l’iniziativa promossa dall’Anpi signese in occasione del 25 aprile: “Anche quest’anno non potremo celebrarlo con le consuete iniziative ma, consci delle difficoltà del momento, crediamo che sia importante provare ad aggregare seppur on line, creando virtualmente tra noi un filo rosso che ci leghi in questa data. Circa dieci giorni fa abbiamo lanciato l’iniziativa “25 aprile, una parola per dirlo. Staffetta di parole”, una vera e propria staffetta di fatta di pensieri e di parole che ci accompagnasse fino al 25 aprile e oltre. Abbiamo chiesto ai nostri iscritti, ai nostri simpatizzanti, ai movimenti, ai partiti, ai cittadini che si riconoscono nei valori dell’antifascismo, della Costituzione nata dalla Resistenza, di partecipare e abbiamo ricevuto moltissime adesioni.”

“Si può ancora partecipare – aggiungono – ed è possibile farlo in molti modi, con una parola che simboleggi un valore comune oppure un ricordo personale. Scegliete una parola, una sola, quella che per voi rappresenta il 25 aprile, scrivete sul vostro profilo perché avete scelto quella parola e condividete il post della staffetta (fissato in alto sulla pagina Facebook Anpi Signa) oppure “taggate” la pagina: si creerà così una vera e propria staffetta fatta di parole. Per chi non avesse i social è possibile inviare i propri contributi all’indirizzo e-mail anpisigna@hotmail.it E’ un modo semplice per coinvolgere le persone in questa data, per tenerci uniti a quei valori di speranza, di responsabilità, di coraggio, di rinascita e di voglia di vivere che date come il 25 aprile simboleggiano e di cui oggi abbiamo più che mai bisogno”.