Antica fiera di Carmignano al via fra animali, gastronomia e tradizione. Tutti gli appuntamenti

CARMIGNANO – Non c’è stato solo il convegno sul “trasferimento tecnologico in agricoltura” (nella foto l’assessore Dario Di Giacomo con i tre relatori) in apertura della tre giorni (oggi, domenica 1 e martedì 3 dicembre) dell’Antica Fiera, promossa dal Comune e dalla Pro loco: accanto alla conferenza, il mercato dell’olio nuovo e dei prodotti tipici, il mercatino natalizio “Io creo” alle Cantine Niccolini, gli animali da stalla e da cortile. Gli avvenimenti, continuati per la giornata odierna anche con l’esibizione del falconiere, proseguiranno domani, domenica 1 dicembre, con l’escursione trekking Cai alla scoperta del Montalbano, ma soprattutto sulle orme di Cosimo I de’ Medici con l’incontro “Lo sviluppo del Montalbano” al Museo del Vino (alle 10.30), con i sindaci e amministratori dei Comuni del Montalbano.

E, a proposito di sindaci, quello di Carmignano, Edoardo Prestanti, e quello di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, si sfideranno nella sala consiliare (alle 12.30) in un’inedita sfida ai fornelli (“Ora cuciniamo noi!”), con la preparazione e assaggio di una ricetta tipica resa nota al momento. Poi ancora il falconiere, il trucca bimbi, le degustazioni e le visite guidate al Museo del vino, il concerto in piazza dell’orchestra al plettro “La nuova Pippolese”, il libro di Vittorio Cintolesi, “Di madre in figlio”, con le ricette della tradizione raccontate con Carlo Cioni del ristorante “La Delfina”. Domani, domenica 1 dicembre, tra l’altro, dalle 14.30 alle 18.30 funzionerà un servizio navetta continuato e gratuito dal parcheggio de La Serra al parco museo Quinto Martini di Seano, e viceversa. Martedì 3, la chiusura, con il mercato della Fiera per l’intera giornata e il gran finale con la merenda della nonna con pane e olio e con il concerto dei bambini della scuola di Carmignano.